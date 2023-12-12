Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman hesaba yatacak?
Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin TL ödeneceği açıklanmış ancak çalışan emekliler kapsam dışında tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklileri de ikramiyeye dâhil edildiğini duyurdu. Şimdi milyonlarca çalışan emekli ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, emekliye ikramiyede son durum....
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Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere ödenen 5 bin TL sonrasında sıra çalışan emeklilere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ikramiye kapsamına dâhil edilen çalışan emekliler, kararın meclisten geçmesini bekliyor. İşte, çalışan emekliye verilecek ikramiye hakkında son gelişmeler...
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BİR DEFAYA MAHSUS 5 BİN TL YATIRILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesine de değindi.
Erdoğan, "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız" ifadelerini kullandı.
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"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.
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HENÜZ MECLİS TARAFINDAN ONAYLANMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında 5 Aralık'ta Genel Kurul'a gelen torba yasanın önümüzdeki günlerde yasalaşması ve en geç yılbaşına kadar da yatırılması bekleniyor.
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ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere yatırılacak 5 bin TL'lik ikramiyeden ÇKS kaydı olanlar yararlanamamıştı. Ancak yasalaşacak yeni düzenleme ile birlikte ÇKS kaydı olanların da ikramiye alacağı öngörülüyor. Karar Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla kesinleşecek.
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