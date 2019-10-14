Çalışan annelere destek projesi hayata geçiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 euro) destek sağlanacak" dedi. Çalışan annelere destek projesi için ön kayıtlarI başlıyor...

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK KAYITLARI 15 EKİM'DE

Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Ancak henüz kayıtlar başlamadığı için siteye erişim sağlanamıyor. 15 Ekim Salı günü yani yarın saat 14.00 itibari ile kayıt sayfasına erişimin açılması bekleniyor.

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK ÖN KAYITLARI BURADA YAPILACAK

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK HANGİ İLLERDE VERİLECEK?

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği de sağlanacak" dedi.

Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı (26 milyon euro) bulacağına dikkati çeken Selçuk, "Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." diye konuştu.