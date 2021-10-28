Kadıköy Moda'da 20 gün önce 5 katlı binanın beşinci katında bulunan elektrikli scooter çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını izleyen Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri, şüphelinin Marmaray ile Söğütlüçeşme'ye geldiğini ve Moda'daki binadan hırsızlık yaptığını belirledi.
HIRSIZLIK YAPMAYA GELİRKEN KULLANDIĞI KART DA ÇALINTI ÇIKTI
Çevredeki diğer kameraları da inceleyen ekipler, şüphelinin çaldığı scooter ile vapurla Eminönü'ne gittiğini tespit etti. Polisler, vapur seyahatinde kullandığı İstanbulkart'tan şüphelinin kimliğini belirlemeye çalıştı. Ancak yapılan incelemede şüphelinin kullandığı kartın Filistinli bir tıp öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı. Tıp öğrencisi polise verdiği ifadede kartının çalındığını söyledi.
ÇALINTI BİSİKLETLE YAKALANDI
Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri, çalıntı kartla yolculuk yapan şüphelinin, son olarak Zeytinburnu çevresinde olduğunu belirledi. İki hafta boyunca şüphelinin gidebileceği yerleri takip altına alan polis, şüpheliyi Zeytinburnu'nda, Kadıköy'den çaldığı bisikletle yakaladı. Şahin Ç. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Rıhtım Polis Merkezi'ne getirildi. Özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçerek Kadıköy'de 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Şahin Ç.'nin kartla bina kapılarını açtığı, binaların en üst katlarından başlayarak daire önlerindeki bisiklet ve elektrikli scooterları çaldığı ve çaldığı eşyaları Eminönü'nde sattığı öğrenildi. Şahin Ç. ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Şahin Ç.'nin binaya girdiği, çaldığı scooter ile binadan ayrıldığı ve Kadıköy Eminönü İskelesi'ndeki turnikelerden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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