Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki kültür varlığını daha Türkiye'ye geri kazandıracak. O eserler, Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile M.Ö 2 - 3 bine tarihlendirilen bir araba modeli. Her iki eser 15 Şubat'ta Türkiye'ye getirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin zengin kültür mirasına sahip çıkmak için ortaya koyduğu iradeyi, hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalarla güçlendiriyor. Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile M.Ö 2 - 3 bine tarihlendirilen bir araba modeli, 15 Şubat'ta İngiltere'den Türkiye'ye getirilecek. 1980'li yıllarda Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilen ve Belediye'ye taşınan Sidamara tipi bir lahit, Isparta Müzesi Müdürlüğü'ne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 1987'de Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015'da yaptığı bir araştırma sırasında fark etti. Esere ait iki parça, Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nin 1988'de bastığı müzayede kataloğunda yer aldığı tespit edildi. Eserlerin parçaları, ilk fotoğraflandığı 1987 ile müzeye taşındığı 1988'de çalındığı biliniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla konunun bildirilmesi üzerine, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı İnterpol - Europol Dairesi Başkanlığı tarafından, Sotheby's Müzayede Evi ile irtibata geçti. Katalogda yer alan parçaların 1988'de kimlere satıldığı soruldu. Müzayede Evi, eserlerin bir şahıs tarafından satışa sunulduğunu, 1989'da iki ayrı alıcıya satıldığını, gizlilik kanunları sebebiyle alıcıların isimlerini açıklayamayacaklarını bildirdi.

Yeri tespit edilemeyen ancak Türkiye'deyken çekilmiş fotoğrafları bulunan eserler, Interpol Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı'na kaydettirildi ve uluslararası alanda arattırılmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca Christie's Müzayede Evi'ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019'da satışa çıkarılacağı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Dairesi ile irtibata geçti ve anılan birim ivedilikle İngiltere polisi ile temas kurdu. Eserin satışı ileri seviyede tetkikler yapılması için geçici olarak durduruldu. Türkiye tarafından sağlanan veriler sayesinde yasadışı olarak Türkiye'den çıkarılmış olduğu hususunda ikna olan İngiliz polisi, eseri elinde bulunduran kişiyle görüşerek eserin Türkiye'ye iadesine aracılık etti.

Yine İngiltere'de bulunan Bonham's Müzayede Evi'nde ise Anadolu kökenli olan ve Milattan Önce M.Ö. 2 - 3 bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi. Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edildi. Hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'ne iletildi ve Müzayede Evi'nden eserin satışının durdurulması talep edildi. Müzayede Evi ilk girişimi reddedince Müşavirlik, İngiliz polisi ile irtibata geçti ve eserin satışının durdurulması konusunda destek istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ve Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin girişimleri sonucunda satıştan çekilen eserin sahibi ile Müzayede Evi kanalıyla temasa geçildi. Kişi, eser üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçti ve eserin Türkiye'ye iadesi kabul edildi.

Her iki eser de 15 Şubat tarihinde Türkiye'ye getirilecek. Kültür varlıklarının Türkiye'ye geri kazandırılmasında, taşınma sürecini Türk Hava Yolları ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı tanıtımla basına tanıtılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.