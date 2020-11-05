Çalınan kimlik bilgileriyle uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğunu öğrendi

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'da devriye yapan polis ekipleri, Şişli'deki bir parkta uyuşturucu madde kullanan iki kişi hakkında işlem yaptı.

Zanlıların uyuşturucu maddeyi kimden aldıklarını araştıran polisler, müşteri gibi davranarak ulaştığı uyuşturucu satıcısı ile Çağlayan'da buluştu.

Belirlenen yere gelen zanlı, "skunk" olarak bilinen 3.40 gram maddeyi, alıcı gibi davranan polislere satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerini ve aracını arayan polisler, araçta poşetler halinde toplamda 33,85 gram "skunk", yine poşetlere ayrılmış şekilde 22 adet "extacy" hap ele geçirdi.

Gözaltına alındığı sırada üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı Hakan A'ya ait kimlik bilgileri ile düzenlenmiş ehliyeti veren Erkan B, Hakan A'nın bilgileri üzerinden hakkında işlem yapılıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan hapis istemiyle hazırladığı iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hakan A. ismiyle yargılanan Erkan B, temmuz ayında görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Sanığın avukatının da hazır bulunduğu duruşmaya katılan başka bir avukat da gerçek Hakan A, adına duruşmaya katıldığını ve kimlik bilgileri çalınan müvekkili Hakan A'nın bu dosyada tutuklu sanık olarak yer aldığını söyledi.

- E-devlet sistemine bakınca yargılandığını öğrendi

Dosyaya vekaletname sunan ve müvekkiline ait isim ve TC kimlik numarası bilgilerinin görülmekte olan davada tutuklu yargılanan sanığa ait olacak şekilde gözüktüğünü tespit ettiklerini ifade eden avukat, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek Hakan A. olan müvekkilim e-devlet sistemini kontrol ederken mahkemenizin dosyasında sanık olarak tutuklu olduğunu görmüştür. Dosyada sanığa ait görünen ehliyetteki fotoğraftan tespit ettiğimiz üzere bu kişi Erkan B'dir. Erkan B, müvekkilimizin çalıştığı iş yerine sıklıkla girip çıktığı dönemde, müvekkilin kimlik bilgilerine ulaşmış ve bunları kopyalamış olması muhtemeldir."

- Başkasının kimliğini kullandığını kabul etti

Dosyanın sanığı olan Erkan B, duruşmada kimlik tespitinin yapıldığı sırada, avukatın iddiasını kabul ederek adının Hakan A. değil, Erkan B. olduğunu söyledi.

Erkan B, tutuklanmasından önce kalacak yeri olmadığını ve Hakan A'nın iş yerine gidip geldiğini, bu sırada birisinin kendisine Hakan A'nın ehliyet fotokopisini verdiğini, gözaltı işlemi sırasında da korktuğu için kendi kimliğini değil, Hakan A'nın bilgilerini içeren ehliyeti polislere verdiğini anlattı.

- Mahkemeden savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı

Mahkeme heyeti, Hakan A. hakkındaki tutuklama kararını kaldırarak, gerçek kimliği açığa çıkan Erkan B'nin tutuklanmasına hükmetti.

Erkan B. hakkında "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

- Sanıktan cezaevi yönetimine "Kurumunuzda sahte kimlikle yatmaktayım" dilekçesi

Böylece yargılandığı davanın yanı sıra hakkında bir de soruşturma başlatılan Erkan B, eylül ayında cezaevi müdürlüğüne "Kurumunuzda sahte kimlikle Hakan A. olarak yatmaktayım. Gerçek ismim Erkan B'dir. Gereğinin yapılmasını talep ederim." şeklinde dilekçe yazdı.

Erkan B. hakkındaki soruşturma ve yargılama sürüyor.