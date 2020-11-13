Çalınan 1 kilo 700 gram altınının bulunmasını istiyor

Üç çocuk babası Fevzi Bulce, 15 yıl inşaatlarda duvar ustası olarak çalıştıktan sonra bir arkadaşıyla kuyumcu dükkanı açtı. Bütün birikimini bu işe yatıran Bulce, bir süre sonra ortağından ayrılarak kuyumcu dükkanını tek başına işletmeye başladı.
Hem altın toptancılarından hem de mahalledeki bazı vatandaşlardan emanet altın alan Bulce'nin başı soyguncularla derde girdi.
İş yeri bir yıl içinde iki defa soyulan Bulce'nin ilk olarak 31 Ekim 2019'da yüzlerine çorap geçiren silahlı 2 kişi tarafından 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Şüpheliler, polis tarafından yakalandı, altınlar teslim edildi.
Daha sonra, 17 Ekim'de üzerinde polis kıyafeti ve başında kask bulunan silahlı şüpheli, Bulce'nin ellerini kelepçeleyip, ağzını ve ayaklarını bantladıktan sonra 1 kilo 700 gram altını alarak kaçtı.
- Dükkanına gelen müşterilere de şüpheyle yaklaşıyor
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanarak altınlarının teslim edilmesini bekleyen Bulce, AA muhabirine, ilk olayın üzerindeki etkisini atlatamadan ikinci bir soygunun şokunu yaşadığını söyledi.
Her sabah korkuyla dükkanını açtığını aktaran Bulce, dükkana giren her müşteriye şüpheyle yaklaşmaya başladığını dile getirdi.
İş yerinde tekrar bir soygunun gerçekleşmesinden korktuğunu anlatan Bulce, şöyle konuştu:
"İlk soygunda şüphelilere karşı çıktım, hatta arbede yaşandı. İkinci olayda şüphelinin üzerinde polis üniforması olduğu için bir şey yapamadım. Üniformayla dükkanıma girince çay ısmarlamak istedim. 'Sahte altın satıyorsun.' dedi ve beni kelepçeledi. Ne yapacağımı şaşırdım. Adam polis değil, hırsız çıktı. Hala şüpheli ya da şüphelilerin yakalanamamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Zararım çok büyük. İnşaat işçiliğinden buralara geldim. Elimde olan herşeyi satıp, bu dükkanı açtım. 15 yıllık emeğim gitti. Çalınanların yerini doldurmam mümkün değil. Mahallede herkes tarafından seviliyoruz. Kimseyle husumetimiz yok."
Bulce, altınları bulunduğunda dünyanın en mutlu insanlarından biri olacağını ifade etti.
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