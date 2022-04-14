Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak ailevi sebeplerden dolayı ülkesinde yaşayan ailesinin yanına dönmek isteyen Pedro Henrique'nin gidişini değerlendiren Çalımbay, “Ayrılma kararı benim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Önemli mevkilerde sakat olan arkadaşlarımız var. Kızı hasta olması nedeniyle Brezilya'da sürekli olarak tedavi görüyor. Oradan iyi bir teklif gelmesi Pedro Henrique için çok iyi bir şeydi. Gitmeyi çok istiyordu. Gitmek için de her şeyi yapacaktı. Yönetimle görüştüler ve anlaştılar” diye konuştu.
Çalımbay, Pedro Henrique'nin sezonu takımda tamamlamasını ve ardından ülkesine gitmesini teklif ettiğini ancak bunun Internacional Kulübü tarafından kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.
"SON PASLARDA DİKKATLİ OLMALIYDIK"
Ligde maçlarda kötü oynamadıklarını söyleyen Çalımbay, “Ancak önümüze gelen fırsatları değerlendiremiyoruz hem de çok kötü goller yiyoruz. En son oynadığımız Başakşehir maçında kendi kalemize gol attık. Bunu telafi edecek pozisyonlar da geldi. İstatistiklerde hemen hemen hepsinde biz üstünüz. Kaleci Volan Babacan mükemmel toplar çıkarttı. Son paslarda biraz daha dikkatli olsak bir gol atsaydık devamı kesinlikle gelecekti. Kötü oynamadık ama tam da iyi bir baskı kuramadık. Yine de herkes elinden geleni son dakikaya kadar yaptı” dedi.
"HATAYSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"
Süper Lig’in 33. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçını da değerlendiren Çalımbay, “Gelecek hafta çarşamba günü oynayacağımız Türkiye Kupası maçı için de Hatayspor maçı çok önemli. Oradan alacağımız puan ya da puanların moraliyle Alanya'ya gideceğiz. Nasıl ki Adana Demirspor maçında kıran kırana mücadele ettiysek, daha da onun üstüne çıkıp oradan iyi bir şekilde ayrılalım” şeklinde konuştu.
"FİNALE KALMAK İSTİYORUZ"
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Çalımbay, “Finale kalabilmek için ilk maçtan iyi bir avantajla ayrılırsak, ikinci maçta da iyi bir futbol oynayıp finale kalmak istiyoruz. Alanyaspor ile üst üste 3 maç oynayacağız. Sadece arada Galatasaray ile lig maçımız var. Onun için birbirimizi iyi tanıyacağız. Onlar da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Zor maç olacak. Bütün amacımız bundan önceki sezonları nasıl iyi şekilde bitirdiysek bu sezonu da ligde ve kupada iyi şekilde bitirmek” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!