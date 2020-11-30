Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe’ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Çalımbay, “Maça iyi başladık, kötü oynamadık, tüm eksiklik ve sorunlara rağmen. Maçın sonuna doğru oyuncularımızın bazılarında yorgunluk başladı tabii. Onları da değiştirmeye çalıştık. Bakıldığında rakibe kolay pozisyonlar vermedik. Sadece bir tane beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu normal, çünkü haftada üç tane maç oynuyorsunuz. Çok sakatınız ve hastanız var. Karantinadan çıkan arkadaşlarımız var. Böyle sıkıntıları yaşadığınızda eksik bir kadro ile oynamak zorunda kalıyorsunuz. Yeri olmayan arkadaşları başka yerlerde oynatıyorsunuz. Ama oynadığımız oyundan ben memnunum. Özellikle ilk yarı. İkinci yarı değim gibi bir yorgunluk vardı” diye konuştu.
"BİZE HAKSIZLIK YAPILIYOR"
Maçın hakemine tepki gösteren Çalımbay, “Ben geçtiğimiz hafta hakem arkadaşlarla ilgili konuşmayacağım demiştim. Yalnız sadece şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman doğru olmayan veya yanlış olan bir şey konuşmadım. Bundan önceki maç olsun bu maç olsun maalesef bize haksızlık yapılıyor. Zaten biz Avrupa kupalarında gidiyoruz. Hiç kimseden manevi bir destek görmedik, kesinlikle görmüyoruz. Sivasspor’u ne yazan var ne çizen var. Sadece maçı küçücük yerlerde yazıyorlar. Hiçbir desteğimiz yok. Biz hem Türkiye hem de Sivas için oynuyoruz. Avrupa kupalarında alacağımız her puan Türkiye için çok önemli. Ama Türkiye liginde geçemediğimiz şey hakemler oluyor. Bugün verdikleri bariz ofsayt, yüzde yüz ofsayt. Bunun bir çok benzerleri var. Geriye dönük baksınlar. İptal edilmesi gerekirdi. Bekledik ama iptal edilmedi ve golü yedik. Konuştuğumuz zaman farklı oluyor. Konuşmayınca da olmuyor. Eğer hakemler bizim maçlarda bu kadar hata yapıyorlarsa bence bilerek yapıyorlar” diye konuştu.
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