Süper Lig’in 15. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konulan Çalımbay, geçen hafta 4-0'lık Hatayspor galibiyetinin daha anlam kazanması için Alanyaspor maçının kendi açılarından önemli olduğunu kaydetti.
Karşılaşmada baştan sona iyi oynadıklarını dile getiren Çalımbay, “İyi pozisyonlar yakaladık. Güzel bir galibiyet aldık. Takım iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandığı için mutluyum. Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız da ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki 4 maça daha iyi hazırlanıp, ilk yarıyı iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
KORKMAZ: SAĞLIK YÖNÜNDEN OYUNCULARIMIZ PROBLEM YAŞIYOR
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının sağlık sorunlarının olmasına rağmen sahada iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bu maçı geride bırakıp, önümüzde kalan 4 maçtan maksimim galibiyet almak istiyoruz" dedi.
Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı DG Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, oyuncularının sağlık problemleri nedeniyle kadro kurmada sıkıntılar yaşadıklarının altını çizdi.
Art arda ikinci maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Korkmaz, “10-12 gündür yaşadığımız zor bir süreç var. 26-27 kişiyiz, oyuncuların 20-22'si hastaneye uğrayıp gitti. Ya kupa maçı öncesi ya kupa maçı sonrası. Bugün de aynı şey oldu. Sağlık yönünden bayağı oyuncular problem yaşadı. Hala hasta oyuncularımız var. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yüksek performans vermek çok zordu. Tabii ki bu maçı geride bırakacağız. Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız” diye konuştu.
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