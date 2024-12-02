Çalıkuşu'nun köyü Zeyniler'e çöken sis görüntülendi
Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanında, Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olan Zeyniler Mahallesi, sis tabakasıyla kaplandı
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Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Mahallesi sis tabakasıyla kaplandı.
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Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanıyla ünlenen Zeyniler, Osmanlı dönemi eserleri ve Bizans döneminden kalma çok sayıdaki manastırın yanı sıra doğal zenginlikleriyle dikkatleri çekiyor.
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Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler, Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Mahalleye Uludağ'ın eteklerinden Bursa manzaralı dik yolları geçtikten sonra ulaşılıyor.
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Bölgeyi sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.
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Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve kuş bakışı olarak şehir merkezi görülen Zeyniler'deki sis drone ile havadan görüntülendi.
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