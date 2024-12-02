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        Haberler Yaşam Çalıkuşu'nun köyü Zeyniler'e çöken sis görüntülendi

        Çalıkuşu'nun köyü Zeyniler'e çöken sis görüntülendi

        Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanında, Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olan Zeyniler Mahallesi, sis tabakasıyla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:23 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:24
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          Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Mahallesi sis tabakasıyla kaplandı.

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          Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanıyla ünlenen Zeyniler, Osmanlı dönemi eserleri ve Bizans döneminden kalma çok sayıdaki manastırın yanı sıra doğal zenginlikleriyle dikkatleri çekiyor.

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          Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler, Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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          Mahalleye Uludağ'ın eteklerinden Bursa manzaralı dik yolları geçtikten sonra ulaşılıyor.

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          Bölgeyi sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.

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          Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve kuş bakışı olarak şehir merkezi görülen Zeyniler'deki sis drone ile havadan görüntülendi.

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