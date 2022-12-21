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California’daki 6,4 büyüklüğünde depremde iki kişi hayatını kaybetti

ABD’nin California eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde iki kişi öldü. Bölgede on binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Giriş: 21.12.2022 - 07:50 | Güncelleme: ABONE OL
depremReuters

ABD’nin California eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde iki kişi öldü. Bölgede on binlerce kişi elektriksiz kaldı.

San Fransisco’nun 350 km kuzeyinde gerçekleşen depremde, yollarda da hasar meydana geldi. Yetkililer çok sayıda yolu ulaşıma kapattı ve halkı artçı sarsıntılar konusunda uyardı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun aktardığına göre, Salı günü yerel saatle gece 02.30 sularında gerçekleşen depremin ardından büyüklükleri 2.5 ile 4.6 arasında değişen 80 artçı deprem de yaşandı.

depremReuters

Yetkililer 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sarsıntı nedeniyle doğal gaz hatlarında sızıntılar oldu. Bunun sonucunda bir ev yandı, ancak kısa süre içerisinde söndürüldü.

depremReuters

Elektrik kesintilerini takip eden Poweroutages.us internet sitesine göre, 50 binden fazla haneye elektrik de verilemiyor.

Herhangi bir tsunaminin beklenmediği ifade edilirken, yetkililerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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