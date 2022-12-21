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California’daki 6,4 büyüklüğünde depremde iki kişi hayatını kaybetti/californiadaki-6-4-buyuklugunde-depremde-iki-kisi-hayatini-kaybetti-3549137
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