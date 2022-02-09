California Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecek
ABD'de California Üniversitesi, öğrenci sağlık merkezinde görevli bir jinekoloğun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını söyleyen 200'den fazla kadına toplam yaklaşık 250 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
ABD'de California Üniversitesi, öğrenci sağlık merkezinde görevli bir jinekoloğun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını söyleyen 200'den fazla kadına toplam yaklaşık 250 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
Bazıları kanser hastası olan kadınlar, üniversiteyi James Heaps adlı doktorun hastaları taciz ettiğinden haberi olmasına rağmen bunu saklamaya uğraşmakla suçluyordu.
Heaps, okulun Los Angeles yerleşkesinde 1983-2018 yılları arasında görev yapmıştı.
Ancak üniversite taciz iddialarıyla ilgili soruşturmayı 2017'de başlatmıştı. 2019'da mahkeme Heaps'in dava sonuçlanıncaya kadar doktorluk yapmasını yasaklamıştı.
Halihazırda Heaps hakkında yedi kadının başvurusuyla açılan bir ceza davası var. 21 ayrı suçlama yöneltilen Heaps iddiaları reddediyor.
Bu anlaşmanın 300 kadın tarafından açılan başka bir tazminat davasını etkilemeyeceği belirtiliyor.
Üniversite, şikayetçi kadınlarla varılan anlaşmayla ilgili olarak "Heaps'e atfedilen davranış, kabul edilemez niteliktedir ve üniversitemizin değerleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.
Meme kanseri tedavisi görürken Heaps hakkında okul yönetimine şikayette bulunan Kara Cagle adlı bir kadın, Los Angeles Times gazetesine "Bugün, uzun sekiz yıl sonra benim yaşadıkların tescillendi" dedi.
Cagle, "Bu benim için bir ölçüde bir teselli olmasına rağmen üniversite harekete geçmeyi reddettiği için mağdur olan tüm kadınlar adına üzülüyorum" diye konuştu.
5 bin 500 kadına 73 milyon dolar
Geçen Temmuz'da bir federal yargıç Heaps'in 5.500 kadına 73 milyon dolar ödemesine karar vermişti.
Avukatlara göre Heaps, bir dönem California Üniversitesi'nde en fazla maaş alan doktordu.
Açılan ceza davasındaki kadınlardan birinin avukatı John C. Manley, Heaps'in muayene görüntüsü altında hastalara cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
Manley, "Heaps bir jinekolog ve onkolog. Kadınların çoğu kanser oldukları ya da kanser olduğunu düşündükleri için ona gitti" diye konuştu.
Heaps'in muayene sırasında hastalarına uygunsuz şekilde dokunduğu, uygunsuz şeyler söylediği ve rızalarını almadan elbiselerini çıkardığı öne sürülüyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
California Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecek/california-universitesi-binlerce-hastaya-cinsel-tacizle-suclanan-jinekolog-icin-250-milyon-dolar-ode-3339835
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!