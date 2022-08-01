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California'da yılın en büyük yangını: 20 bin hektar alan küle döndü

California'da sıcak hava, rüzgar ve fırtınanın etkili olmasıyla eyalette görülen en büyük orman yangını gerçekleşti. Yangın, Siskiyou bölgesinde meydana geldikten 2 gün sonra 20 bin hektar alanı küle çevirdi. 

01.08.2022 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • The Guardian'ın haberine göre, Siskiyou bölgesinde çıkan yangında 2 bin kişi tahliye edildi. Alevler, California Highway 96 otoyolunda bir kamyonetin yanmasına sebep oldu ve otoyol kenarındaki ağaçlar küle döndü.

  • ABD Orman Hizmetleri sözcüsü Adrienne Freeman, Seiad kasabasının 2. bir yangın sebebiyle tehdit altında olduğunu ve bölgede 400 binanın bulunduğunu söyledi.

  • Siskiyou yetkililerinde Courtney Kreider, California'daki 3. yangının da güneybatı kısmında çıktığını ve 500 hanenin tahliye edildiğini söyledi. Alevlerin kontrol altına alınamadığını vurguladı. 

  • Yetkililer, bölgeye ulaşım sağlanamadığı için hasarın boyutunun belirlenmediğini söyledi. McKinney yangınında bölge sakinlerinin bir kısmı evini tahliye ederken bir kısmının ise tahliye emirlerine uymadığı belirtildi.

  • California valisi Gavin Newsom, yangının yoğunlaşması sebebiyle bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini ifade etti. Vali, bölgedeki yangınlara diğer eyaletlerden de yardım gönderildiğini belirtti.

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