California'da yangın: 1 ölü

ABD basınındaki haberlere göre, itfaiye yetkilileri, Imperial İdari Bölgesi'ndeki Niland'da çıkan yangında 40'a yakın evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yetkililer, yangının çıktığı alanda bir kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

500 kişinin evinden tahliye edildiğini aktaran yetkililer, 130 kişinin evsiz kaldığını dile getirdi.

Yetkililer, evleri yananlara barınak imkanı sağlandığı bilgisini paylaştı.

Yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.