California'da orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinin Placer ve El Dorado kasabalarının yakınında 6 Eylül’de başlayan orman yangını, 16 bin 500 hektardan fazla alanı küle çevirirken bölgede 11 binden fazla kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.
California eyaletinin kuzeyindeki Placer kasabasına bağlı Oxbow Havzası'na giden Mosquito yolunda 6 Eylül’de başlayan yangın devam ediyor.
Placer ve El Dorado kasabasına bağlı birçok yerleşim birimini etkisi altına alan yangın, 16 bin 500 hektardan fazla ormanı küle çevirdi.
6 bine yakın yapının yangından etkilendiği belirtilirken, 11 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Yangının sadece yüzde 10'nun şu ana kadar kontrol altına alınabildiği bilgisi California Orman Yangınları Ajansından paylaşılırken, yangının yayılarak bölgedeki diğer kasabaları da etkileyeceği kaydedildi.
Yangın bölgesinden tahliye edilen binlerce bölge sakini Sacramento'daki Sierra Koleji'nde kalıyor.
Tahliye edilenlerden Derick Jones isimli bölge sakini kaldığı Sierra Koleji'nde, yangına ilişkin AA muhabirine konuştu.
Jones, "Çok endişeliyiz. Geri dönebilecek bir evimizin olup olmadığını bilmiyoruz. Henüz yüzde beşinin kontrol altına alındığını söylüyorlar. Foresthill'den Sugarpine ve şehir merkezine kadar yangının ilerlediğini ve kasabamızı yutmak üzere olduğunu söylüyorlar. Ama kasabayı kurtarmak için sadece 85 itfaiyeci var." dedi.
Köpeği ile Sierra Koleji'nin otoparkında kalacağını belirten Jones, 30 ile 45 güne kadar evlerine dönemeyeceklerini söyledi.
Jones, çevredeki insanların kendisine şişme yatak, su ve diğer malzemeler verdiğini, bir komşusunun kendisine aracını verdiğini dile getirdi.
Henüz evinin yangında yanıp yanmadığını bilmediğini ifade eden Jones, yangının Foresthill kasabasının tarihi mahallelerine yayılmasından endişelenildiğini belirtti.
Donald Garner adlı bölge sakini ise 14 yıldır orada olduğunu ve daha önce böyle bir felaket görmediğini kaydetti.
Garner, eşini, kız kardeşinin evine bıraktığını kendisinin de burada kaldığını aktararak, aracının su pompasının arızalandığını ve onu tamir etmeye çalıştığını, kedisini de kaybettiğini söyledi.
Yangının bir kundakçı tarafından çıkarıldığının iddia edildiğini belirten Garner, bu kişiye çok kızgın olduğunu bildirdi.
Ekim ayının ortalarına kadar Sierra Koleji'ndeki barınakta kalacaklarının söylendiğini ifade eden Garner, yangının kontrol altına alınması için dua ettiğini dile getirdi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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