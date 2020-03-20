20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.
Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.
Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.
Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi. AA'nın haberine göre; California, 910 koronavirüs vakası ve 19 ölüm ile Washington ve New York'tan sonra ABD'de salgının en fazla etkilediği eyaletlerin başında geliyor.
Son güncellemelere göre New York, en az 5 bin 298 Kovid-19 vakası ile ülkede başı çekerken, onu 1376 teyid edilmiş vaka ile Washington eyaleti izliyor.
NBA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers’ın iki oyuncusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA’de toplam salgın vakası 14’e yükseldi.
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA’in Los Angeles Lakers takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, ‘’Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır.’’ ifadesi kullanıldı.
Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart’ta Brooklyn Nets takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.
Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
Perşembe günü itibarıyla NBA oyuncularından 14'ünde Kovid-19 tespit edildi.
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