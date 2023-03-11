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California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi

ABD’nin California eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle 2 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi

Giriş: 11.03.2023 - 03:59 | Güncelleme: ABONE OL
California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü
California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü
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AA

ABD’nin California eyaletinde dün başlayan yeni bir aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi de tahliye edildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, eyaletin orta ve kuzey kesimleri tekrar şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altına girdi.

California Acil Durum Hizmetleri Ofisi Direktörü Nancy Ward, basın toplantısında, kötü hava şartları nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin eyalet sakinin de tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

AA'nın haberine göre; Ulusal Meteoroloji Servisi, 25 milyon kişinin “sel baskını uyarısı” altında olduğunu belirtirken, poweroutage.us sitesi de 25 binden fazla hane ve işyerinin elektriğinin kesildiğini kaydetti.

Son 3 ayda ard arda gelen ve “atmosferik nehir” adı verilen hava dalgası nedeniyle eyaletin yüksek kesimleri kar altında kalırken, sahil ve alçak kesimleri de aşırı yağmur ve sellere maruz kaldı.

Sierra Nevada bölgesinde kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaşırken, sahil kasabası Santa Cruz’da sel nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale geldi.

Önceki gün “acil durum” ilan eden California Valisi Newsom’un şiddetli hava olaylarına karşı talep ettiği federal yardımlar da eyalette 34 bölgeyi kapsayacak şekilde Başkan Joe Biden tarafından onaylandı.

Diğer yandan, South Dakota’dan Connecticut eyaletine kadar olan bölgelerde de farklı bir hava dalgası sistemi, şiddetli yağış ve kar şeklinde etkisini gösteriyor.

Poweroutage.us sitesi, kar fırtınası nedeniyle Wisconsin’de yaklaşık 110 bin hane ve işyerinin elektriksiz olduğunu yazdı.

Meteroloji uzmanları, orta ve kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kış şartlarının ve California’daki atmosferik nehir hava olayının hafta sonu da hayatı olumsuz etkilemeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Aralıktan bu yana "atmosferik nehir olayı" denilen hava olaylarına maruz kalan California’da şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar fırtınasına bağlı nedenlerle daha en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

California Valisi Gavin Newsom, geçen hafta eyaletin büyük bölümünde etkisini sürdüren kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için olağanüstü hal ilan etmiş, federal hükümetten de yardım istemişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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