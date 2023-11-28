Çalı toplamaya giden kadın boğuldu

Diyarbakır'da çalı toplamaya giden kadın derede boğuldu
Diyarbakır'da çalı toplamaya giden kadın, Sinek Çayı'ndan geçerken dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan kadın, hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Aşağışeyhler Mahallesi'nde çalı toplamaya giden Cemile Altunkılıç (57), Sinek Çayı'ndan geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü.
Bir süre sonra kadının gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Altunkılıç'ın cansız bedeni bulundu. Kadının cesedi otopsi için Çermik Devlet Hastanesine götürüldü.