ABD'nin California eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınlarında, eyaletin kuzeyinde yer alan Tahoe Gölü kıyılarındaki on binlerce kişi tahliye edildi.
Caldor adı verilen yangınnda 191 bin dönümlük arazi yandı. Yangının yalnızca yüzde 16'lık kısmı kontrol altına alınabilidi.
İki haftadan daha uzun bir süre önce başlayan yangınlarda 3 bin 500'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.
Bölgede bir hastanede tamamen tahliye edildi. Hastalar, başka bir hastaneye sevk edildi.
Yetkililer, yangında 5 kişinin yaralandığı ve 700 mülkün de hasar gördüğünü bildirdi.
Ünlü bir tatil beldesi olan South Lake Tahoe şehri ve çevresinde yaşayan 22 bin kişi Pazartesi sabahı bölgeden tahliye edildi.
Ayrıca Amerikan Orman Hizmetleri eyaletteki tüm ormanlara girişlerin 17 Eylül'e kadar kapatıldığını duyurdu.
Caldor Yangını şu anda California'da aktif yedi yangından birisi.
Temmuz ortasında çıkan ve bu yedi yangın arasındaki en büyüğü olan Dixie Yangını nedeniyle 800 bin dönümden alan kül oldu. Dixie Yangını, eyalet tarihindeki ikinci en büyük yangın olarak da kayıtlara geçti.
İklim değişikliği hava sıcaklıklarının aşırı şekilde yükselmesine ve kuru havayla birleşerek orman yangınlarına yol açıyor.
Endüstri devrimi başladığından bu yana dünyanın ortalama sıcaklığı 1,2 derece yükseldi. Dünya genelinde karbon emisyonunun azaltılması için hükümetler kararlı adımlar atmadıkça, hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek.
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Caldor Yangını: California'da on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi/caldor-yangini-california-da-on-binlerce-kisi-evlerinden-tahliye-edildi-3178534
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