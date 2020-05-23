Çaldıran'da sağlık personelleri anısına çam fidanı dikildi - VAN

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Sağlık personellerinin de katıldığı programda sağlık ocaklarının bahçelerine fidan diken Ensari, kahraman sağlıkçı çalışanlarının anısını yaşatacaklarını söyledi.Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınında vefat eden doktor, hemşire ve sağlık personellerimiz anısına fidan diktik. Bu korona virüsün yükünü taşıyanlar sağlık çalışanlarımızdır. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.Aile sağlık merkezinde görevli Hemşire Gülsüm Gövercin de sağlık çalışanlarını unutmayıp hayatını kaybedenle anısına fidan diken Belediye Başkanı Şefik Ensari ve emeği geçenlere teşekkür etti.