Çaldıkları eşyaları satan hırsızlar tutuklandı - İSTANBUL

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nuhkuyusu Caddesi'nde işyeri bulunan Z.B.S, ofisinden hırsızlık yapıldığı ve 2.300 avro ile 4.700 TL değerinde eşyalarının çalındığı yönünde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzleri maskeli iki şahsın belirtilen işyerine girerek, içeride bulunan eşyaları 2-3 seferde taşıdıklarını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, S.K.'nin 5’i işyerinden hırsızlık olmak üzere toplam 14, E.U.'nun ise işyerinden hırsızlık ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarının da dahil olduğu 14 ayrı suç kaydının olduğu bilgisine ulaştı.S.K. ve E.U. ile çalıntı eşyaları satın aldığı tespit edilen S.Ö. gözaltına aldı.S.Ö. hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, S.K. ve E.U. isimli şüpheli şahıslar tutuklandı.