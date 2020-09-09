Çaldığı traktörle kaza yapan kişi öldü

İlçeye bağlı henüz kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı 45 TA 1982 plakalı traktör, A.K. yönetimindeki 34 DJ 5269 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bu arada kazada hayatını kişinin, Baklacı Mahallesi'ndeki üzüm işletmesinin önünde römorkunda kuru üzüm yüklü traktörü alıp kaçtıktan yaklaşık 150 metre sonra beton mikseriyle çarpıştığı öğrenildi.