Çaldığı otomobille kaza yapan şüpheli yakalandı - ISPARTA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde 32 AAT 241 plakalı otomobilin M.İ. tarafından çalınması üzerine çalışma başlattı.Kendisini takip eden polislerden kaçmaya çalışan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü önündeki beton bariyere çarpınca yakalandı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.İ'nin kaçması, bariyere çapması ve yakalanması yer alıyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."