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        Haberler Gündem Güvenlik Çaldığı minibüsle 130 kilometre kaçan şüpheli tutuklandı

        Çaldığı minibüsle 130 kilometre kaçan şüpheli tutuklandı

        Balıkesir Bandırma'da çaldığı servis aracıyla 130 kilometre giden, Bursa'da iki otomobile çarpıp kaçtıktan sonra yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 06:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 06:54
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        Çaldığı minibüsle 130 kilometre kaçmıştı, tutuklandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinden 'düz kontak' yöntemiyle çaldığı servis minibüsüyle 130 kilometre giden ve Bursa'da polisten kaçarken iki otomobile çarpıp zarar veren şüpheli İ.E. (31) tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre; olay 8 Kasım saat 19.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Paşabayır Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'nde Z.G.'ye ait turizm firmasının otoparkında park halinde bulunan servis minibüsünü düz kontak yöntemiyle çalıştıran İ.E., bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden Z.G.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) servis minibüsünün Bursa- Çanakkale Yolu'nda olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin kaçış güzergahında önlem alırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verildi.

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        130 KİLOMETRE KAÇTI

        5 saatlik takibin ardından şüphelinin Bursa'ya geldiğini belirleyen ekipler, kent girişinde şüphelinin yakalanması için önlem alarak minibüsü durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, servis minibüsünü ekiplerin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü. Bunun üzerine bölgeye takviye isteyen ekipler şüphelinin peşine düştü. Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü kaçışını sürdürürken, polis olası bir kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 130 kilometrelik takibin ardından servis minibüsüyle park halinde bulunan iki otomobile, ardından da kaldırıma ve çöp kutularına çarpan İ.E., lastiği patlayan aracı terk ederek kaçtı.

        ÜÇ AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

        Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile şüpheli İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Üç ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen İ.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan servis aracı ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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        #Balıkesir
        #Bursa
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