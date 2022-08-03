Çaldığı köpeğe sokak ortasında şiddet uyguladı!

Avcılar'da bir kişinin dövdüğü kameraya yansıyan köpeğin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çaldığı köpeğe sokak ortasında vuran kişi hakkında işlem yapılırken hayvan koruma altına alındı.
İlçede saat 00.30 sıralarında sokak ortasında yürümeyen köpeğine yumruklar atan, hayvanı alıp yere fırlatan kişiyi görenler tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre, çevredekilerin tepkisine aldırmayan kişi, köpeği evinin bahçesine soktu. İhbar üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe şiddet uygulayan A.H.Ç.'yi gözaltına aldı.
ŞİDDETE UĞRAYAN KÖPEK, İBB EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Şiddete maruz kalan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan araştırma sonunda köpeğin başka birine ait olduğu şüphelinin köpeği çaldığı ve eziyet ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Hırsızlık" ve "Hayvana Eziyet" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiş, köpek önce belediye görevlilerine ardından da sahibine teslim edilmiştir. Can dostlarımıza yönelik bu ve benzeri davranışta bulunanlara karşı, duyarlık göstererek bildirimde bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.
Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki toplayan görüntülerle ilgili mahalle sakinlerinden berber Ahmet Canarslan, böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Canarslan, hayvanı sevmeyen kişinin insanı da sevemeyeceğini belirtirken, "Sevemiyorsanız hayvan beslemeyin. Büyüğü küçüğü yok bu canlara sevgi ile yaklaşmalıyız" dedi.
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