Çaldığı cep telefonu ve televizyonu otostop çekerek durdurduğu araç sürücülerine satacakmış

Alınan bilgiye göre, bir iş yerinden cep telefonu ile bir evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Büyükmandıra beldesinde Çamlık mevkisinde ekipleri fark ederek kaçan S.İ. kovalamaca sonucu belde çöplüğünde yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde cep telefonu ile televizyonu çaldığını kabul etti.

S.İ. ifadesinde, cep telefonu ve televizyonu D-100 kara yolunda otostop çekerek satmayı düşündüğünü anlattı.