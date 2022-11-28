"Çakmak isteme" kavgasında öldürüldü

İHA

Mersin'de, silahlı kavgada kalbinden vurulan Onur Aki (26), hayatını kaybetti.

Merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Üçgen Park civarında iki grup arasında kavga çıktı. "Çakmak isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve yabancı uyruklu kişilerin de karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

TABANCA İLE KALBİNDEN VURULDU

Silahın da kullanıldığı kavga sırasında kalbinden tabanca ile vurulan Onur Aki ağır yaralandı. Ambulansla Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3'Ü YABANCI UYRUKLU 6 GÖZALTI

Olaydan sonra bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir adet tabanca ele geçirirken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.