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Mersin'de "çakmak isteme" kavgasında vurulan genç yaşamını yitirdi

Mersin'de, iki grup arasında iddiaya göre "çakmak isteme" sebebiyle çıkan tartışma taş, sopa, bıçak ve tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile kalbinden vurulan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kavgaya ilişkin 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 28.11.2022 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
"Çakmak isteme" kavgasında öldürüldü
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İHA

Mersin'de, silahlı kavgada kalbinden vurulan Onur Aki (26), hayatını kaybetti.

Merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Üçgen Park civarında iki grup arasında kavga çıktı. "Çakmak isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve yabancı uyruklu kişilerin de karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

TABANCA İLE KALBİNDEN VURULDU

Silahın da kullanıldığı kavga sırasında kalbinden tabanca ile vurulan Onur Aki ağır yaralandı. Ambulansla Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3'Ü YABANCI UYRUKLU 6 GÖZALTI

Olaydan sonra bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir adet tabanca ele geçirirken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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