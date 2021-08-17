Çakmak gazı canından etti

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, çakmak gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.P. çakmak gazından zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.P., Rıdvan Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.