Çakma ürün uyarısı!

Fransa Çakma Ürünlerle Mücadele Derneği Başkanı (Unifab) Christian Peugeot, sahte ve çakma ürünlerin çevreye zararlı etkilerine işaret ederek bunların kullanılmasının dramatik sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.
Genç nesillerin sahte ürünlerle mücadele ve etkileri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Peugeot, şubat ayında yayımlanan verilere göre, Covid-19 salgınına rağmen Fransa gümrüğünde 9,1 milyon çakma ürünün ele geçirildiğini aktardı.
Peugeot, bu oranın 2019 yılına göre yüzde 40 artış gösterdiğinin altını çizdi.
Çakma ürünlerin büyük kısmının ekspres ve posta yoluyla taşınmasının yanı sıra, her ne kadar güvenli gibi gözükse de çevrim içi satış platformlarının da bu ürünleri satanlar için "avantajlı bir durum" oluşturduğuna dikkati çeken Peugeot, Unifab'ın şirketlerle yaptığı ortak çalışma üzerine çakma ürünleri ihtiva eden 32 milyondan fazla reklamın çevrim içi platformlardan kaldırıldığını kaydetti.
SAHTE ÜRÜNLERİN KÜRESEL TİCARETTEKİ DEĞERİ 412 MİLYAR EURO
Peugeot, "Artık çakma ürünlerin girmediği sektör kalmadı" ifadesini kullandı. Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) verilerine göre, Fransa'da bir tane de olsa çakma ürün satın alan gençlerin oranı yüzde 43 olarak öne çıktı.
Ülkedeki ilgili bakanlığın çakma ürünlerin reklamını yapan fenomenlerin de aralarında olduğu isimlerle bilinçlendirme kampanyaları yürütmeye çalıştığı belirtildi.
2019'da yapılan bir araştırmaya göre ise sahte ürünlerin küresel ticaretteki yeri 412 milyar avroya karşılık geliyor.
Dünyada her yıl 8 Haziran, Çakma Ürünlerle Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.
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