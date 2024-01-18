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        Çakıroğlu'ndan Davos'ta 'dijital dönüşüm' vurgusu

        Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Davos Zirvesi'nde İklim Değişikliğine Uyum için Yeni Uygulamalar oturumunda konuştu. Çakıroğlu, "Koç Topluluğu'nun kültürel dönüşümünün yapı taşlarından biri olan dijital dönüşüm, karbon nötr olma hedefimize giden yolda önemli ivme kazandırıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:10
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        Çakıroğlu'ndan Davos'ta 'dijital dönüşüm' vurgusu
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        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Dünya Ekonomik Forumu’nun Güvenin Yeniden İnşası (Rebuilding Trust) temasıyla düzenlediği Davos Zirvesi’ne katıldı. İklim Değişikliğine Uyum için Yeni Uygulamalar (New Apps for Climate Adaptation) adlı oturumda konuşan Çakıroğlu, Topluluk şirketi Entek’in bu alanda geliştirdiği teknolojinin detaylarını katılımcılarla paylaştı. Su verimliliği sağlayan teknolojiler kullanarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmayı sürdüreceklerini belirten Çakıroğlu, “Koç Topluluğu’nun kültürel dönüşümünün yapı taşlarından biri olan dijital dönüşüm, karbon nötr olma hedefimize giden yolda önemli ivme kazandırıyor” dedi.

        Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Güvenin Yeniden İnşası (Rebuilding Trust) ana teması ile 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Davos Zirvesi, 120 ülkeden 2.800’e yakın lideri bir araya getirdi. Zirve kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliğine Uyum için Yeni Uygulamalar (New Apps for Climate Adaptation)” başlıklı oturumda konuşan Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun iklim değişikliğine uyum sürecindeki önceliklerini ve bu alanda geliştirdikleri teknolojilerin faydalarını katılımcılarla paylaştı.

        Dijital dönüşümün, Koç Topluluğu'ndaki kültürel dönüşüm yolculuğunun yapı taşlarından biri olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerine vurgu yaparak, dijital ve yeşil dönüşümün bu hedefe giden yolda önemli bir ivme kazandırdığını söyledi. “Su kıtlığı, iklim değişikliği kaynaklı en önemli problemler arasında yer alıyor” diye devam eden Çakıroğlu, bu nedenle su verimliliğini artıracak projelerin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Çakıroğlu, “Bu kapsamda suyun verimli kullanımına yönelik teknolojiler geliştiriyor ve tüm değer zincirimizde iklim değişikliğine uyum için gerekli adımların atılmasına öncülük ediyoruz” dedi.

        ÇAKIROĞLU: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ PROJEMİZ BARAJLARDAKİ SU AKIŞI HACİMLERİNE İLİŞKİN TAHMİNLERİN DOĞRULUK ORANINI YÜZDE 90'A ÇIKARDI

        Su kaynaklarının korunmasına ve su havzalarının etkin yönetimine katkı sağlayan teknolojilere örnek veren Çakıroğlu, şöyle konuştu: “Yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketimiz Entek, bilgi teknolojileri şirketimiz KoçDigital ile aynı miktarda su ile daha fazla enerji üretmeye yönelik bir projeyi hayata geçirdi. Yapay zekâ destekli proje, geçtiğimiz 25 yıldaki sıcaklık, nem, kar kalınlığı, topografik özellikler gibi 56 farklı değişkeni makine öğrenimi ve derin öğrenme ile analiz ederek, portföyümüzdeki Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerine gelebilecek su miktarına ilişkin tahminlerde bulunuyor. Projemizin başarılı uygulaması sayesinde; Menzelet Hidroelektrik Santralimiz için tahminlerin doğruluk oranının %90’ın üzerine çıktığını, enerji üretiminin %2,5 oranında artmasıyla yaklaşık 7 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerjinin ekonomiye kazandırılacağını hesaplıyoruz.”

        "DÜŞÜK KARBONLU BİR GELECEK İÇİN FARKLI SEKTÖRLER ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİNİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINA İNANIYORUZ"

        Koç Topluluğu olarak yenilikçi uygulamalarla iklim değişikliğine uyum yönünde çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Çakıroğlu, karbon nötr hedefi için tüm paydaşlarla iş birliği yapmanın önemine vurgu yaptı. Çakıroğlu, “Son yıllarda düşük karbon teknolojilerinin kullanımında kayda değer bir artış görüyoruz. Düşük karbonlu bir gelecek için farklı sektörler arasındaki iş birlikleri hayati önem taşıyor. Bu kapsamda, iklim konusundaki somut hedeflerimize ulaşmak için teknolojinin getirdiği tüm olanakları kullanmalıyız” diye konuştu.

        Levent Çakıroğlu ayrıca, Koç Topluluğu’nun benimsediği teknoloji odaklı yaklaşımı yaygınlaştırmak için, Topluluğun iş gücünün geleceğin yetkinlikleriyle donatılmasının en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken, tüm departmanlardaki çalışma arkadaşlarımızı sürece dahil ediyoruz. Bunun sonucu olarak, satış veya saha operasyonlarında çalışan meslektaşlarımızın veri analistliği becerisi kazandığı ve kendi yapay zekâ modellerini geliştirdikleri örneklere şahit olduk. Çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaç duyacakları yeni beceriler kazandırmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şu ana kadar 1.600'ün üzerinde çalışma arkadaşımız Veri Okuryazarlığı Programımızdan faydalandı. Bu kapsamdaki çalışmalarımız devam edecek.”

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