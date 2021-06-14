Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

Bugün, ABD Başkanı Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.