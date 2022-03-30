ALTIN FİYATLARI 30 Mart Çarşamba günü Ukrayna Rusya arasındaki görüşmelerde yaşanan olumlu havanın da etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derleidk. İşte 30 Mart altın fiyatları...

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