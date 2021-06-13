Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafındna merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 506,98 lira, çeyrek altın fiyatı 828,55 liradan, cumhuriyet altını ise 3.304,05 liradan işlem görüyor.