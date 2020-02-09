AA

"Çakıl" ve "Zifir" Doğu Akdeniz'de suçlulara göz açtırmıyor



- Türkiye'nin 321 kilometre uzunluğuyla en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip Mersin'deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, denizlerin huzur ve güvenliğini sağlamada "can dostlar"dan yararlanıyor - Narkotik ve psikotrop madde arama köpeği "Çakıl" ile bomba ve patlayıcı madde arama köpeği "Zifir", önemli turizm ve ticaret merkezi Doğu Akdeniz'de suçla mücadelede hassas burunlarını kullanıyor - Katıldıkları iki büyük operasyonda 1 ton 71 kilogram eroin ve yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmesini sağlayan köpekler, adeta suçluların korkulu rüyası oluyor

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı narkotik ve psikotrop madde arama köpeği "Çakıl" ile bomba ve patlayıcı madde arama köpeği "Zifir", önemli turizm ve ticaret merkezi Doğu Akdeniz'de suçlulara göz açtırmıyor.

Türkiye'nin 321 kilometre uzunluğuyla en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip Mersin'deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, denizlerin huzur ve güvenliğini sağlamada "can dostlar"dan yararlanıyor.

Deniz yetki alanlarının yanı sıra limanlarda, gemilerde, koylarda, adli ve önleyici aramalarda hassas koku alma özellikleri sayesinde uyuşturucuları ve patlayıcıları kısa sürede tespit eden 9 yaşındaki "Çakıl" ile 5 yaşındaki "Zifir", suçla mücadelede hassas burunlarını kullanıyor.

Torosların karla kaplı eteklerindeki özel parkurda eğitilen dedektör köpeklerin bakımına ve sağlığına büyük özen gösteriliyor.

- "Ağır hava ve deniz şartlarında bile sıkıntı yaşamıyorlar"

Yaptıkları çalışmaları AA muhabirine değerlendiren "Zifir"in eğitmeni Sahil Güvenlik Uzman Çavuş Soner Yıldırım, "Çakıl"ın 9 yıldır, "Zifir"in ise 4 yıldır görev yaptığını söyledi.

Eğitmenler olarak köpekleri her zaman göreve hazır halde bulundurmakla sorumlu olduklarını belirten Yıldırım, "Eğitimler sayesinde dedektör köpeklerimiz ağır deniz ve hava şartlarında gemilere binme, inme ve uyuşturucu madde arama konularında hiçbir sıkıntı yaşamadan görevlerini icra ediyor." dedi.

Yıldırım, köpeklere arama yapılan yerlerdeki insanlara zarar vermemeleri maksadıyla "sosyalizasyon" eğitimi de verildiğini dile getirerek, köpeklerin sağlığına, beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterildiğini ifade etti.

- Büyük operasyonlarda da görev alıyorlar

Köpeklerle icra edilen görevleri anlatan "Çakıl"ın eğitmeni Sahil Güvenlik Uzman Çavuş Oruç Eratak da şunları kaydetti:

"Dedektör köpeklerimiz, şüpheli deniz araçlarının aranmasında, adli ve mülki makamlar tarafından talep edilmesi halinde suç ve suça konu delilleri ele geçirmek maksadıyla icra edilen aramalarda görev yapmaktadır. Narkotik ve psikotrop madde arama köpeğimiz Çakıl, 'Şehit Alper Al Operasyonu' ve 'Birlik Operasyonu' gibi büyük operasyonlarda da görev almış ve önemli miktarda uyuşturucunun yakalanmasına katkı sağlamıştır."

Eratak, bir geminin aranma sürecinin ve detaylarının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gemi aramalarında öncelikle aranacak geminin risk analizi yapılır. Sonrasında gemiye çıkılarak, geminin planı incelenir. Bunun nedeni, gemiyle yapılan kaçakçılıklarda genellikle gemi planında yer almayan, daha sonra eklenmiş veya mevcut bölümü gizli bir şekilde ikiye ayrılmış kısımların kullanılmasıdır. Gemi planının incelenerek narkotik ve psikotrop maddelerin gizlenebileceği hassas noktaların belirlenmesi, köpeklerimizin bu maddeleri tespit edebilmesi açısından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Geminin taşıdığı yükün bilinmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Eratak, arama yapılacak deniz aracının yük gemisi olması halinde gerektiği takdirde yükün bir bölümünün boşaltılabileceğini kaydetti.

- Operasyonların kahramanı oldu

Akdeniz'de 2017 yılında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "Şehit Alper Al Operasyonu"nda da kullanılan "Çakıl", Süveyş Kanalı açıklarındaki yabancı bayraklı "Commander Tide" isimli gemide 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirilmesine katkı sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla 2019'da düzenlenen "Birlik Operasyonu"nda da hassas burnunu kullanan "Çakıl", yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilen ve uluslararası uyuşturucu şebekesinin çökertildiği çalışmanın kahramanlarından oldu.