Endonezya'nın başkenti Cakarta'da eski şehir merkezi Kota Tua, farklı yönetim ve dönemlere ait izleriyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

AA'nın haberine göre başkentin kuzeyinde liman bölgesindeki tarihi eski şehir merkezi Kota Tua, geçmişte Sunda Krallığı ve Banten Sultanlığı döneminin yanı sıra özellikle Hollanda sömürgesi zamanında gelişen yapısıyla günümüze kadar Cakarta'nın merkez olarak öne çıkmasında önemli rol oynadı.

Sunda Krallığı’ndan Japon işgaline kadar olan süreçte Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia ve en son olarak Cakarta adının verildiği eski idari bölge Kota Tua, birçok yönetimin idaresinde zamanla ekonomi ve ticari faaliyetin yürütüldüğü bir nokta olarak gelişti.

Özellikle Hollanda sömürgesi döneminde 17. ve 18. yüzyıldan kalma asırlık yapılarıyla Avrupa’dan bir kenti anımsatan ve yerel dilde "eski şehir" anlamına gelen Kota Tua, su kanallarının çevrelediği kültürel miras yerleri ile ülkenin ve başkentin önemli turistik bölgeleri arasında yer alıyor.

Halihazırda tarihi binalarının müze, kafe, lokanta ve sergi alanı gibi çeşitli kültürel aktiviteler için kullanıldığı Kota Tua’daki

TARİHİ ALANDAKİ ANTİK TUR BİSİKLETLERİNE YOĞUN İLGİ

Fatahillah Meydanı'nda belli bir ücret karşılığında kiralanan beyaz, mavi, sarı, pembe ve kırmızı gibi çeşitli renklerde klasik tarzdaki ''antik'' tur bisikletleri ziyaretçilere tarihi alanda eşsiz bir gezinti imkanı sunuyor.

Özellikle de aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği bisiklet turları, ayrıca tarihi alanı ziyaret edenler için renkli görüntüler oluşturuyor.

KOTA TUA HER GÜN BİNLERCE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Kota Tua Alt İdaresi Başkanı Sumarni, yaptığı açıklamada, bölgenin 5 kilometrelik bir alanı kapsadığını belirterek, ''Kota Tua, başkentin birçok noktasından ulaşımı kolay bir noktada yer alıyor. Her gün binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz. Ziyaretçilerimiz, Cakarta’nın tarihi geçmişi ve eski şehrin atmosferini görmek için geliyor'' ifadesini kullandı.

Fatahillah Meydanı çevresinde tarih, denizcilik, seramik ve kukla gibi çeşitli alanlarda 7 müze bulunduğunu ve müzelerin de yoğun ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Sumarni, ayrıca Kota Tua’nın tarihi yapısının yanı sıra başkentte kültür sanat etkinliklerinin düzenlendiği başlıca yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Bu arada Bogor kentinden Kota Tua’ya gezmeye gelen 18 yaşındaki Fiti Sahuriah, ''Ailemle tarihi eski şehri gezmek için Bogor’dan geldik. Hafta sonuna göre çok kalabalık olmadığı için hafta içi gelmeyi tercih ettik. Ayrıca hafta içleri çok kalabalık olmadığı için buradaki bisiklet turu ile bölgeyi gezmek daha rahat'' dedi.

Kota Tua’ya sık sık geldiğini söyleyen 23 yaşındaki Ade Mevlana da ''Bekasi'den buraya geldim. Kota Tua tarihi alanını sevdiğim için fırsat buldukça geliyorum. Burası ilginç ve kendine has bir mimariye sahip. Burada fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi seviyorum'' diye konuştu.

Hollanda sömürgesi döneminde Doğu Hint Adaları olarak adlandırılan Endonezya’da, o dönemden kalma birçok yapı bugün müze, restoran ve devlet dairesi gibi çeşitli şekillerde kullanılıyor.

Hollanda sömürgesi sonrası İkinci Dünya Savaşı'nda bölgeyi işgal eden ve Endonezyalıların Hollanda’ya karşı bağımsızlık mücadelesini destekleyen Japonya’nın da 1945'te teslim olmasıyla Endonezya hükümeti kuruldu.

Hükümeti tanımadığını ilan eden Hollanda, tarafların yaptığı mücadeleden zaferle çıkan Endonezya'yı 17 Ağustos 1945'te resmi olarak tanıdı.