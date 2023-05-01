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İstanbul'da trafik akışını yavaşlatan düğün konvoyuna para cezası

İstanbul'da trafik akışını yavaşlatan ve "çakarlı" olduğu belirlenen gelin arabasının sürücüsü ile düğün konvoyundaki araçlara ceza yağdı

Giriş: 01.05.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Çakarlı gelin arabasına ceza kesildi
Çakarlı gelin arabasına ceza kesildi
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AA

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik akışını yavaşlatan "çakarlı" gelin arabası sürücüsüne, araç sahibine ve düğün konvoyundaki araçlara 12 bin 924 lira para cezası uygulandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 ve 30 Nisan'da bazı ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılan "çakarlı" gelin arabasının yer aldığı düğün konvoyunun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik akışını yavaşlattığı görüntüleri üzerine harekete geçti.

Görüntülerde yer alan "çakarlı" araç sürücüsünün M.M. olduğu belirlenirken, sürücü sivil trafik ekiplerince dün yakalandı.

Sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek" maddesinden 436 lira, araç sahibine de "Kullandırma" maddesine istinaden 4 bin 64 lira cezai işlem uygulanırken, aracın çakar tertibatı söküldü.

Yine görüntülerde yer alan ve trafiği aksatan araçlara, aynı kanunun "Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek" maddesi ile "Saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince ayrı ayrı 436'şar liradan olmak üzere düğün konvoyuna yönelik 12 bin 924 lira cezai işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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