Çakarlı araç sürücüsü defalarca ateş etti

İHA'nın haberine göre; olay saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Düğün konvoyunda çakarlı olan otomobilin sürücüsünün camdan dışarıya çıkardığı tabancayla havaya ateş ettiği gören vatandaşlar polise haber verdi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri aracı, Alanyurt yolunda önünü keserek durdurdular. Araçta yapılan aramada kurusıkı tabir edilen tabancayla araçta çakar ele geçirildi.

Sürücü Dağıstan T.(30)'ye çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL, araç sahibine çakar takılmasına müsaade etmekten 138 bin 172 TL para cezası uygulandı Çakar cihazına el konulurken, araç 1 ay boyunca trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.