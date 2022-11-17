'Çakallarla Dans 6'nın fragmanı yayınlandı

2 Aralık cuma günü seyirciyle buluşacak olan 'Çakallarla Dans 6' senaryosunda Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.

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