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Cahit Berkay’dan 19 Mayıs’a özel mini konser

Usta sanatçı Cahit Berkay, 19 Mayıs dolayısıyla evinin penceresinden mahalleliye mini bir konser verdi

20.05.2020 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Cahit Berkay

Sanatçı Cahit Berkay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin penceresinden mini bir konser verdi. Dağ Başını Duman Almış marşını ve Selvi Boylum Al Yazmalım parçasını çalan sanatçının komşuları, Selvi Boylum Al Yazmalım parçasından sonra alkış tufanı kopardı.

Berkay Twitter hesabından şu yorumda bulundu:

Bu akşam evimin penceresinde günün önemine binaen Dağ Başını Duman Almış ve Selvi Boylum çaldım. Mahallelilerin tepkisi beni çok duygulandırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! Not: Dışarı çıkmayı, insanlarla görüşmeyi ve konserleri çok özlemişim...

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