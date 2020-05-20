Sanatçı Cahit Berkay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin penceresinden mini bir konser verdi. Dağ Başını Duman Almış marşını ve Selvi Boylum Al Yazmalım parçasını çalan sanatçının komşuları, Selvi Boylum Al Yazmalım parçasından sonra alkış tufanı kopardı.

Berkay Twitter hesabından şu yorumda bulundu:

Bu akşam evimin penceresinde günün önemine binaen Dağ Başını Duman Almış ve Selvi Boylum çaldım. Mahallelilerin tepkisi beni çok duygulandırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! Not: Dışarı çıkmayı, insanlarla görüşmeyi ve konserleri çok özlemişim...