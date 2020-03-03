Cagliari Kulübü, 56 yaşındaki İtalyan teknik direktör Maran ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kariyeri boyunca ülkesinde Brescia, Bari, Catania, Chievo gibi takımları çalıştıran Maran, 2018'de Cagliari'nin başına geçmişti.

Maran yönetiminde Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.