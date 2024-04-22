Çağlayan Tüneli'nde otomobil alev alev yandı
İstanbul Şişli'deki Çağlayan Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, bölgede yoğun trafik oluştu.
- 1
Çağlayan Tüneli Şişli yönünde otomobiliyle ilerleyen Fatih Çetin, aracından yükselen dumanları fark ederek orta şeritte durdu.
- 2
Araçtan inen sürücü, yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.
- 3
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
-
- 4
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi aldı.
- 5
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçta çıkan yangın söndürülürken, yolda yoğun trafik oluştu.
- 6
Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
-
- 7