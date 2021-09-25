AA

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde iki haftadır mağlup olan Leicester City, Jamie Vardy (kendi kalesine) ve Maxwel Cornet'in golleriyle iki kez geriye düştüğü maçtan, yine Jamie Vardy'nin attığı gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika oynadı.

Ligde bugün oynanan ve Ozan Tufan'ın 46. dakikada oyuna girdiği diğer mücadelede ise Watford, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip, Sean Logstaff'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Ozan Tufanlı Watford ikinci yarıda Ismaila Sarr'ın attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Ozan Kabak'ın forma giydiği Norwich City ise deplasmanda Everton'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 69 dakika sahada kaldı.

Norwich City, ligdeki altıncı maçında da puan alamadı.