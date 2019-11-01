01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Futbol Takımı'yla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) olmayı hak edecek bir performans ortaya koyduklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UEFA'ya röportaj veren Çağlar, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 14 Kasım'da İstanbul'da oynayacakları maçın önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"İzlanda karşısına da elbette her maçta olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim şu an birbirine kenetlenmiş, kuvvetli bir takımımız var. Biz bu grubu lider tamamlamak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bundan başka bir senaryoyu hiç düşünmedik. Umuyorum ki grubumuzu lider tamamlayacağız."
EURO 2008'de henüz 12 yaşında olduğunu ve milli takımı televizyondan izlediğini anlatan Çağlar, "O dönem, benim için futbol heyecanının başladığı zamana denk geliyor. Küçük bir çocukken, böylesine iyi bir takım, böylesine güzel bir turnuva izlemek, futbolu daha çok arzulamanızı, daha çok önemsemenizi sağlıyor. Milli formanın önemini ve sizi nerelere taşıyabileceğini net bir şekilde algılıyorsunuz. Bu turnuva benim için çok önemliydi. Hem ülkem hem milli takım adına çok özel, çok mutlu günlerdi. Bu dönemdeki birlikteliği ve başarıları yakalamak elbette hedefimiz. Ülkemiz, milletimiz bunu hak ediyor. Ve onların bu başarıları tekrar tatmalarını sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
EURO 2020'ye katılmanın önemli olduğunu belirten milli futbolcu, "Avrupa'da yaşayan Türkler için de çok şey ifade ediyor. Herkesin gözü bu turnuvada olacak. Bizim için, takım olarak da çok önem arz ediyor. Ben, çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Hem takım hem de ülke olarak buna ihtiyacımız var. Oraya gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ülkemiz bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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