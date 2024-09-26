Çağlar Söyüncü: Taraftarımıza moral vermek istedik

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTARLARIMIZA MORAL VERMEK İSTEDİK"

Milli stoper, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.

Attığı gol için de konuşan Çağlar Söyüncü, "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.