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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Çağlar Söyüncü: Sakatlığım tamamen geçti - Futbol Haberleri

        Çağlar Söyüncü: Sakatlığım tamamen geçti

        A Milli Takım'ın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Almanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 19:22 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:22
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        "Sakatlığım tamamen geçti"
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        A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, Almanya ile oynanacak özel maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Düzenlenen basın toplantısında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, ''Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti. İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz. Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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