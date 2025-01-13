Çağlar Söyüncü: Puan kaybetme lüksümüz yok

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, galibiyeti değerlendirdi.

"PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK"

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Mücadeleyi değerlendiren Çağlar, "Maça istemediğimiz şekilde başladık ama istediğimiz noktaya geldik. Bundan sonra puan kaybı lüksümüzün olmadığını biliyoruz, bunun stresini yaşadık. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.