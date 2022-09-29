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Çağlar Söyüncü İtalya'ya doğru - Son dakika transfer haberleri

Çağlar Söyüncü İtalya'ya doğru

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün kulüpten ayrılma ihtimali güçlü bir şekilde konuşulmaya başlandı!

29.09.2022 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • İtalyan basınında yer alan habere göre, kulübü Leicester City ile sözleşmesinin son senesine giren milli futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Inter talip oldu. 

  • Milan Skriniar'ın ayrılma ihtimaline karşı opsiyonları değerlendiren Inter, Çağlar Söyüncü'yü yakın takibe aldı. 

  • İddiaya göre, Leicester City'de kadro dışı kalan Çağlar için harekete geçecek olan Inter, kış transfer döneminde oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için mücadele verecek. 

  • Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

  • Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da İtalyan ekibinin formasını terletiyor.

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