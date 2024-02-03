Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile ilk Süper Lig maçına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, Antalyaspor karşılaşmasına 11'de başlayarak sarı-lacivertli formayla ilk Süper Lig maçına çıktı.
Giriş: 03.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:12
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'ten transfer ettiği Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesiyle kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.
Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde Çağlar'a sevgi gösterisinde bulundu.