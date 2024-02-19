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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'den kusursuz performans - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü'den kusursuz performans

        Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Çağlar Söyüncü, performansıyla beğeni topluyor. Sarı lacivertli formayı 3 maçta giyen milli oyuncu, başarısını istatistiklere de yacnsıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:30
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          Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal’ın öncelikli tercihleri arasında yer aldı. 3 maçta sarı lacivertli formaya giyen savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda sahaya ilk 11'de çıktı.

        • 2

          Atletico Madrid’den sezon sonuna kadar kiralanan milli futbolcunun, sarı lacivertli takıma kısa sürede uyum sağladığı gözleniyor.

        • 3

          Fenerbahçe’de sağ stoper olarak forma giyen oyuncu, öz güveniyle de dikkat çekti.

        • 4

          Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla yakaladığı istatistiklerle de dikkat çekti.

        • 5

          Maç başına 5 top kazanan milli futbolcu, 6 kez topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak savunmasını rahatlattı.

        • 6

          Her 90 dakikada 5,3 ikili mücadele kazanan Çağlar Söyüncü, maç başına 1,3 başarılı müdahalede bulundu.

        • 7

          Bu arada 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giymesi beklenen 27 yaşındaki stoper, Atletico Madrid yöneticilerine Vincenzo Montella’nın tavsiyesi üzerine Fenerbahçe’ye gitmek istediğini bildirmişti.

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