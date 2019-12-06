İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması ile fırtınalar estiren Çağlar Söyüncü, kasım ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Çağlar'ın rakipleri, kendi takımından Vardy, Tottenham'dan Delle Alli ve Son, Wolves'tan Jimenez, Liverpool'dan Mane ve Sheffield'dan Mousset oldu. Taraftarların vereceği oylarla belirlenecek olan ödülde oy verme işlemi plpotm.easports.com adresinden gerçekleşiyor.

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